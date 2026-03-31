Die BTTF Zweibrücken holen sich in der Senioren 40-Bezirksliga den Titel. Diesmal gibt es aber Konkurrenz. Bei den Pfalzmeisterschaften tritt ein Mini-Team an.

So ganz einfach war es in diesem Jahr gar nicht für die BTTF Zweibrücken, in der Senioren 40-Bezirksliga den Titel einzuheimsen. Mit zwei Mannschaften waren die Bickenalbtaler Senioren in die Bezirksliga gestartet; wohl wissend, dass in den vergangenen Jahren keine Teams in der Bezirksliga der Jung-Senioren gemeldet hatten. Das änderte sich jedoch in diesem Jahr.

Denn neben den Mannschaften aus Ernstweiler meldeten drei weitere Teams. Der TTC Höhfröschen und der TTC Steinalben gar mit einigen pfalzligaerfahrenen Akteuren, hinzu kam noch der TTC Riedelberg. Im Dezember zogen die Bickenalbtaler dann ihre zweiten Senioren zurück. Der Grund: Es fanden sich nicht so viele Spieler, die unter der Woche an Donnerstagen spielen wollten. Die Akteure der zweiten BTTF-Mannschaft erhielten in der Folge die Spielberechtigung für das erste Seniorenteam.

Frühzeitig Meister

Danach konnten die Bickenalbtaler Senioren in ihrer Mannschaft gleich auf ein Dutzend Spieler zugreifen. Von der ersten bis zur sechsten Herrenmannschaft waren allerhand Akteure dabei, die hätten eingesetzt werden können. Insgesamt brachten die BTTF im Seniorenteam dann in sechs Partien sieben Spieler an die Platte. Meister wurden sie, weil auch die Konkurrenz immer wieder in wechselnden Aufstellungen spielte. Die ersten vier Spiele wurden allesamt gewonnen, sodass die Zweibrücker frühzeitig Meister waren. Gegen Höhfröschen und Steinalben, die favorisiert waren, gab es zum Saisonende dann noch zwei Niederlagen.

Bei den Senioren-Pfalzmeisterschaften am Sonntag in Germersheim brachten die Bickenalbtaler mit Sascha Als und Benjamin Haag aber dann nur noch zwei Spieler an die Platte und wurden als Vierter Letzter. Gegen den haushohen Favoriten TV Colgenstein-Heidesheim gab es so eine deutliche 0:4-Pleite. Der spätere Titelträger trat mit Spielern wie Lienhard Scholz, Thorsten Stumpf und Dirk Eichholdtz an, die schon lange Jahre in den Verbandsligen spielen.

Einmal richtig eng

Gegen den TTV Neustadt, dessen Spieler auch in den Pfalzligen aufschlagen, war es trotz des 0:4 dann etwas enger für die BTTF. Etwas anders lief es dann gegen den Meister des Tischtennisbezirks Westpfalz Nord, den TuS Hirschhorn. Am Ende war es richtig eng beim 3:4, auch weil BTTF-Angriffsspieler Als gut aufgelegt war.

Einen Kommentar zu den Pfalzmeisterschaften der Senioren lesen sie hier.