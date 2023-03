Zum Saisonende scheidet Sören Bernhard auf eigenen Wunsch beim A-Klasse-Klub SG Bechhofen/Lambsborn als Trainer aus. In der neuen Spielzeit 2023/24 übernehmen dann die beiden Eigengewächse Lukas Agne und David Hoffmann die Leitung der Spielgemeinschaft, wie Lothar Agne, der Vorsitzende des SV Lambsborn, mitteilt. Derzeit liegt die SG-Truppe mit neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern Süd.

Der scheidende Sören Bernhard ist ein Bechhofer Urgestein: Seit 2005 engagierte er sich als Trainer bei dem Verein, erst sieben Jahre in der Jugendarbeit, danach drei Jahre als Co-Trainer der Aktiven. Die Spielzeit 2022/23 ist schon seine achte als hauptverantwortlicher Trainer der ersten Mannschaft. In der Saison 2019/20 hatte er mit dem Team den Aufstieg in die A-Klasse geschafft. Vergangene Runde wurde mit einem tollen Endspurt (13 Punkte in fünf Spielen) und unter Mithilfe anderer Teams der Abstieg vermieden.