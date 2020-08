Bei einer Kontrolle in der Zweibrücker Straße in Hornbach hat die Polizei am Donnerstag um 19.15 Uhr einen 34-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten erkannten Anzeichen, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war. Der Vortest wies einen Amphetaminkonsum nach. Er muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Der 34-Jährige besitzt zudem keine gültige Fahrerlaubnis, was ihm ein Strafverfahren bescheren wird. Doch damit nicht genug: In der Wohnung des 34-Jährigen entdeckten die Polizisten eine „Line“ Amphetamin, so dass eine weitere Strafanzeige folgt. Der Stoff wurde sichergestellt.