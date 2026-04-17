Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Suzuki Vitara bei der Polizeiinspektion Zweibrücken vor, stieg aus seinem Auto und telefonierte erst mal wild gestikulierend. Anschließend erklärte er den Beamten, er wolle sich beschweren, weil der Parkplatz vor seiner Wohnung belegt sei. Die Polizisten rochen Alkohol, es folgte ein Test, der 0,52 Promille ergab. In Deutschland gilt für Autofahrer die 0,5-Promille-Grenze. Der 31-Jährige trat den Nachhauseweg zu Fuß an, und ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das teilt die Polizei mit, die die Aktion mit „Dumm gelaufen“ überschreibt.