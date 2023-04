Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das in Homburg lebende Liebespaar Katharina Eisenblut und Marvin Ventura ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ erneut eine Runde weiter. Ihre Liebesgeschichte rückt in der aktuellen Staffel immer mehr in den Mittelpunkt.

Feldbetten statt Glamour. Das war das Motto von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag. Stundenlang werden die Kandidaten zu Beginn der Episode in einem Bus durch die Gegend gekarrt.