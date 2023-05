Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Schrei und sechs kurze, intensive Trommelschläge entfesseln rohe Energie. Die japanischen Trommler von Drum Tao zogen die rund 450 Zuschauer in der Zweibrücker Festhalle am Mittwochabend in einen brodelnden Schlund. Und plötzlich war man ein Teil ihrer Kunst.

Es ist nur die Dauer eines Wimpernschlags, bis man dem Sog erlegen ist: Die Trommler entfesseln mit ihren Schlägen eine geballte Urkraft. Sie scheint in ihnen zu leben – anders kann man sich