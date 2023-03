Das Erlebnis-Druckmuseum Zweibrücken öffnet am Wochenende des 11. und 12. März seine Türen, um den Tag der Druckkunst zu begehen. Vier Künstler kommen.

Das Erlebnis-Druckmuseum Zweibrücken öffnet am Wochenende des 11. und 12. März seine Türen, um mit der interessierten Öffentlichkeit den Tag der Druckkunst (der ist eigentlich am 15. März) zu begehen. Mit der Unterstützung von Museumsmitgründer und Druckermeister Kurt Werle werden die Zweibrücker Grafikkünstler Susanne Lilischkis, Hedda Wilms, Jürgen Rinck und Marie-Anne Soyez mit den Maschinen und der beachtlichen Sammlung von beweglichen Lettern aus dem Fundus des Museums arbeiten. Sie erklären auch, was sie tun und greifen Anregungen der Besucher auf – und wenn die Besucher wollen, können sie ebenfalls drucken. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist am Samstag, 11., und Sonntag, 12. März, jeweils von 11 bis 15 Uhr in der Luitpoldstraße 28-30.