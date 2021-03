Die Künstler Charlotte Liebrecht (Kaiserslautern), Hamdy Reda (Kairo), Marie-Anne Soyez (Tübingen), Kurt Werle (Zweibrücken) und Iris Seyler (Zweibrücken) laden für Sonntag, 14. März, und Montag, 15. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr, ins Zweibrücker Druckmuseum in die Leopoldstraße 26-30 (nahe Bahnhof) ein.

Denn am 15. März ist der bundesweite Tag der Druckkunst. Zweibrücken ist neben Ludwigshafen die einzige Stadt in der Pfalz, die an dieser Aktion teilnimmt. Die Künstler machen an den zwei Tagen der offenen Tür im Druckmuseum Experimente mit den Druckmaschinen, die im Museum stehen, denn jede hat eine andere Spezialität. Hochdruck ergibt andere Ergebnisse als Tiefdruck. Und die werden teilweise noch mit Buchstaben (Typografie) kombiniert. Es wird erklärt, was es mit der Frankenthaler Schnellpresse, dem Heidelberger Tiegel und den verschiedenen Handpressen im Druckmuseum auf sich hat, mit der Sammlung von Setzmaterialien, den Schrifttypen in Blei und den Plakatschriften aus Holz und Kunststoff. Die Besucher können den Künstlern über die Schulter schauen und auch selbst drucken. Maximal fünf Besucher dürfen gleichzeitig im Raum sein. Es gelten die üblichen Corona-Hygiene-Regeln. Infos: Iris Seyler, Telefon 06332/8001913.