Auf der Dinglerpresse, die im Zweibrücker Stadtmuseum steht, lässt sich auch heute noch drucken. Wie das funktioniert, wird bald von Iris Seyler vorgeführt.

Iris Seyler, die Leiterin der Zweibrücker Jugendkunstschule, führt am Sonntag, 22. März, die Dinglerpresse mit der Baunummer 148 vor. Diese Maschine, zu sehen im Zweibrücker Stadtmuseum, ist nur eine von vielen Pressen, die aus der Werkstatt von Christian Dingler kamen. Sie wurde auch als „Zweibrücker Presse“ bezeichnet. Ihr Baujahr lässt sich auf etwa 1840 datieren.

Klaus Meissner, Vorsitzender des Vereins Zweibrücker Industriekultur, hat sich eingehend mit der Firma Dingler und den von ihr produzierten Pressen beschäftigt. Der Verein beteiligt sich auch an der Ausstellung „Industrie.Kultur.Geschichte(n). Vom Hammerschlag zur Maschine“, die noch bis 19. April im Stadtmuseum zu sehen ist. Die Druckvorführung ist eine Sonderveranstaltung zur Ausstellung.

Unternehmen mit Weltruf

„Es handelt sich um eine der drei Typen von Kniehebelpressen, die Christian Dingler produziert hat und die zusammen mit anderen Produkten den Grundstein für sein Unternehmen mit Weltruf legten“, sagt Meissner. Diese Handpresse habe die Firma Mannesmann Demag Baumaschinen 1982 in ihrer Lehrwerkstatt aufgearbeitet und der Stadt Zweibrücken übergeben.

Auf der Presse sei aber nur selten gedruckt worden, da das Druckergebnis im Vergleich der rechten zur linken Seite unterschiedlich war, erklärt Meissner. Der Andruck auf der linken Seite sei geringer als der auf der rechten Seite und damit der Druck blasser gewesen. Kleinere Drucke hätten mit einem Kniff hergestellt werden können, für größere Formate habe sich die Presse nicht geeignet, fasst Meissner zusammen.

Tadano unterstützt beim Aufarbeiten

Um die Presse vorführen zu können, sei die Maschine mit Unterstützung der Firma Tadano erneut aufbereitet worden, um auch größere Formate drucken zu können. Dazu sei der doppelte Kniehebelmechanismus der Presse vor Ort zerlegt und vermessen worden. Meissner: „Die beiden Hebelmechanismen waren unterschiedlich lang und auf der linken Seite blockierte daher die Nachstellung über den Keil, ein Umstand, der bei der Aufarbeitung der Presse 1982 übersehen wurde.“

Der Fehler sei nun behoben. Davon hätten sich auch die Besucher der ersten Druckvorführung mit Iris Seyler am 1. März überzeugen können, erzählt Meissner. Mit Unterstützung durch die jungen Künstler Lou Rottländer und Lucas Mendes-Zoglio habe sie den Druck eines großformatigen Schwarzweißbildes und kleinerer, mehrfarbiger Zweibrücker Rosen gezeigt. Die Besucher hätten auch selbst drucken und sich ihre Werke als Andenken mit nach Hause nehmen dürfen, so Meissner.

INFO

Vorführung der Zweibrücker Presse im Stadtmuseum am Sonntag, 22. März, um 11 Uhr.