Ein 19-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist vom Jugendgericht Zweibrücken wegen Beleidigung und Bedrohung letztmals verwarnt worden. Bei weiteren Delikten drohte ihm Richterin Sabrina Balz an, eine Jugendstrafe zu verhängen.

Der Heranwachsende ist bereits strafrechtlich erheblich in Erscheinung getreten. Der junge Mann hatte jüngst im November vergangenen Jahres eine Whatsapp-Nachricht verschickt, in der er dem Adressaten Schläge androhte. „Denk nicht, dass alles gut ist.“ „Irgendwann sieht man sich allein.“ „Mit dir wird das gleiche passieren wie mit deinem großen Bruder.“ Das waren drei Beispielsätze, die er am späten Abend verschickt hatte. Mit einem bösen F-Wort wollte er sein Opfer zudem kränken, meinte Oberstaatsanwältin Tanja Maurer-Tücking.

Der Angeklagte machte gar keine Anstalten, die Vorwürfe zu leugnen. „Ich hatte Stress und habe dies im Affekt geschrieben. Aber es ist nix passiert.“ Er habe wegen seiner Freundin so emotional gehandelt. „Ich habe das bereut und mich entschuldigt. Jetzt ist alles wieder okay,“ meinte er. So etwas über Whatsapp zu schreiben, bleibe strafbar, klärte ihn die Richterin auf. Wie denn ein typischer Tag bei ihm aussehe, wollte sie von dem Angeklagten wissen. „Fitnessstudio, boxen, dann zu Hause“, lautete seine knappe Antwort. Wegen psychischer Probleme und Panikattacken, die ihn auch daran hinderten, eine Arbeit aufzunehmen, nehme er Medikamente.

Im Bundeszentralregister hat der 19-Jährige bereits vier Einträge, unter anderen wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. 2022 wurden ihm ein Freizeitarrest und eine Zahlung von 1000 Euro ans Tierheim aufgebrummt. Als 16-Jähriger hatte er zweimal im Monat ein Gramm Kokain konsumiert. Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe, Walter Kennel, sagte, dass er im Vorfeld mehrmals vergeblich versucht habe, mit dem Angeklagten, der sich mehr schlecht als recht um seine Auflagen gekümmert habe, in Kontakt zu treten. Die wegen des früheren Drogenkonsums verhängten regelmäßigen Urinkontrollen habe er nicht abgeliefert. Dennoch plädierte Kennel dafür, ihn nochmals zu verwarnen.

1000 Euro Strafzahlung an Tierheim sind noch offen

Der Vorwurf der Bedrohung hat sich laut Oberstaatsanwältin bestätigt. Für den Angeklagten spreche sein Geständnis, und dass er sich bei seinem Opfer entschuldigt hat. Gegen ihn sprächen die früheren Taten. Am Verhandlungstag habe er einen guten Eindruck hinterlassen, „aber war es nur Schau oder von Einsicht getragen?“, hegte sie auch Zweifel. Stutzig mache sie, dass die Jugendgerichtshilfe schlecht laufe und noch keine Auflage umgesetzt wurde. Eine Verwarnung – „ein letztes Mal“ – sei ausreichend. Und 50 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Richterin Balz, die anerkannte, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt hatte, verwarnte den 19-Jährigen schließlich nach Jugendstrafrecht wegen Beleidigung mit Bedrohung. Innerhalb von fünf Monaten hat er 50 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten – monatlich mindestens zehn Stunden. Und er muss noch die bisher nicht entrichteten 1000 Euro ans Tierheim zahlen. Wenn er die Auflagen nicht erfülle, drohe ihm Ungehorsamsarrest.