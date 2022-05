Nach einem Drohanruf gegen eine Bank in Neunkirchen hat ein verdächtiger Koffer einen Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, fanden Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen, 12. Mai, nach einer telefonischen Drohung einen herrenlosen Koffer in der Nähe des betroffenen Geldinstituts. Der Koffer habe etwas versteckt hinter einer Mülltonne an einer Haltestelle in der Lindenallee gestanden. Weil die Polizei einen Zusammenhang mit der Drohung zunächst nicht ausschließen konnte, sperrte sie den betroffenen Bereich der Neunkircher Innenstadt ab. Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich ein Wohnhaus, das an die Haltestelle grenzt. Als Spezialkräfte vom Landespolizeipräsidium den Koffer unter die Lupe nahmen, fanden sie darin keinen Sprengstoff. Nach ersten Erkenntnissen steht das Gepäckstück in keiner Verbindung mit dem Drohanruf. Auch die Durchsuchung der Bankfiliale mit einem Sprengstoffspürhund habe nichts Verdächtiges ergeben. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des noch unbekannten Anrufers dauern an.