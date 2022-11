Fast vier Stunden dauerte das Plädoyer von Staatsanwältin Karin Ephan vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken. Für vier Angeklagte einer mutmaßlich zwölfköpfigen Drogenbande forderte sie hohe Freiheitsstrafen.

Rund anderthalb Jahre dauert der Prozess gegen die mutmaßlichen Mitglieder einer Drogenbande. Die insgesamt zwölf Männer wurden am 24. November 2020 durch eine großangelegte Razzia durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Polizeidirektion Kaiserslautern frühmorgens in ihren Wohnungen im Raum Kaiserslautern, Zweibrücken, dem Saarpfalzkreis und in Frankfurt dingfest gemacht. Sie sollen bis zu ihrer Festnahme im großen Stil mit Marihuana, Amphetamin und Kokain gehandelt und dabei über zweieinhalb Millionen Euro umgesetzt haben. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.

Im April 2021 begann der Prozess gegen die Angeklagten. Wegen der räumlichen Enge beim Landgericht wurde der Prozess in vier Gruppen, einmal mit vier, dann mit drei und zweimal mit zwei Angeklagten aufgeteilt und verhandelt. Der Prozess gegen die Vierergruppe (25, 30, 32 und 36 Jahre alt) neigt sich dem Ende zu. Der 36-jährige soll wegen unerlaubten bandenmäßigen Drogenhandels in mehr als 20 Fällen 13 Jahre und sechs Monate hinter Gitter, so die Staatsanwältin. Sie forderte die Einziehung von 1.378.000 Euro des Wertertrages. Nach den Worten der Staatsanwältin hat er in der Drogenbande als einer der führenden Köpfe agiert. Er habe als Organisator der Bande Kontakte zu den Drogenlieferungen koordiniert.

Mehr Geld als ein normaler Arbeiter

Der 32-jährige Mitstreiter auf der Anklagebank soll elf Jahre hinter Gitter. Er hat laut Staatsanwältin für eine lange Zeit in seiner Wohnung in Kaiserslautern einen Drogenbunker angelegt. Drogen die angeliefert wurden, hielt er bereit für die Abnehmer, die er zum Abholen verständigte. Der Angeklagte habe „in hohem Maße an den Geschäften partizipiert“, so Ephan. Als Arbeitsloser habe er ein Interesse an den Geschäften gehabt und in kurzer Zeit mehr Geld verdient als ein Arbeiter, der morgens um sieben Uhr zur Arbeit muss, sagte die Staatsanwältin. Sie forderte bei ihm die Einziehung von 387.500 Euro des Wertertrages.

Der Jüngste im Quartett, der 25-jährige, soll neun Jahre und drei Monate hinter Gitter. Wegen seiner Drogensucht forderte Ephan seine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt. 163.900 Euro sollen bei ihm eingezogen werden. Der letzte im Bunde, der 30-jährige Angeklagte, soll sieben Jahre und fünf Monate hinter Gitter. 114.500 Euro sollen bei ihm eingezogen werden. Alle Vier hätten eine „hohe kriminelle Energie“ an den Tag gelegt. Ihre Geschäfte hätten sie mit verschlüsselten Handys über den Betreiber Enchro-Chat abgewickelt. Sie sind durch kriminaltechnische und kriminaltaktische Maßnahmen, durch Observation, Telefonüberwachungsmaßnahmen und Entschlüsselung der Handydaten aus Enchro-Chat und zuletzt auch durch einen ehemaligen Mitstreiter aus dem Saarland, der sich bei seiner Festnahme im November sofort als Kronzeuge zur Verfügung gestellt hatte, überführt worden, so Ephan. Die Staatsanwältin wertete die zum Teil vollständigen Geständnisse der Vier als positiv, auch wenn diese erst sehr spät, nämlich diesen Sommer, über die Lippen bekamen. Am 8. November sollen die acht Verteidiger plädieren. Im gesamten Prozess wurden den Angeklagten durch das Gericht je zwei Verteidiger zugeordnet, wobei die Dauer des Prozesses und die Corona-Pandemie eine Rolle mitspielten.