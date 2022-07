Am Zweibrücker Landgericht ist im großangelegten Drogenprozess nun auch das zweite Urteil gefallen. Ein 36-Jähriger, der in Kaiserslautern gewohnt hatte, wurde zu elf Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwältin ging davon aus, dass er der Bandenchef war.

Die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken hat das zweite Urteil im großen Drogenprozess nach über einem Jahr Prozessdauer gesprochen: Der 36-jährige Angeklagte aus Kaiserslautern wurde wegen Handels von 110 Kilogramm Marihuana und elf Kilogramm Kokain in vier Fällen und wegen bandenmäßig organisierten Handels zu elf Jahren Haft verurteilt.

Wegen seiner Drogenabhängigkeit ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Den Vorwegvollzug von zwei Jahren und sechs Monaten Haft ordnete das Gericht an, zudem die Einziehung von 660.000 Euro des Wertertrages. Die Staatsanwältin forderte zwölf Jahre, der Verteidiger zehn Jahre Haft. Damit blieb die Kammer im Rahmen des zuvor ausgehandeltem Strafrahmens.

Plädoyer der Staatsanwaltschaft dauert 80 Minuten

Ob der Angeklagte als Mitglied einer Bande zu bestrafen sei, wurde von der Anklägerin und dem Verteidiger unterschiedlich gesehen. „Ich gehe davon aus, dass Sie der Bandenchef waren“, sagte die Staatsanwältin in Richtung des Angeklagten. Sie listete in ihrem 80-minütigen Plädoyer eine Vielzahl von Fällen des Drogenhandels mit Marihuana im Zehn-Kilogramm-Bereich auf, bei denen der Angeklagte eine dominierende Rolle gespielt habe. Dies beweise, dass der Angeklagte bei fast allen Drogengeschäften die Finger mit im Spiel hatte.

Zur Definition des Begriffs „Bande“ führte die Anklägerin aus, dass es reiche, dass sich mindestens drei Menschen zusammentun und jedes Mitglied sein eigenes Interesse verfolge. Die Staatsanwältin nannte vier weitere Personen, die sich mit dem Angeklagten für den Drogenhandel in großen Stil zusammentaten.

Die restlichen mutmaßlichen Bandenköpfe sitzen ebenfalls auf der Anklagebank

Diese vier sieht die Staatsanwältin ebenso auf der Führungsebene der Bande. Diese Männer sitzen alle in Zweibrücken auf der Anklagebank. Sie haben sich wegen der Geschäfte mit Marihuana, Amphetamin und Kokain zu verantworten. Drogen, die überwiegend im Raum Kaiserslautern, im Rhein-Main-Gebiet, in Zweibrücken und dem Saarpfalzkreis Abnehmer fanden. Drogen, die in Kaiserslautern und Hochspeyer in Bunkern versteckt wurden.

Auch hier hatte der Angeklagte laut der Anklägerin mit die Fäden gezogen. Die Staatsanwältin spricht von organisierter Kriminalität, mit der es gelinge, 50 Kilo Kokain mithilfe verschlüsselter EncroChat-Handys in die Region zu bringen. Sich danach auch noch gegen die Verwertung der verschlüsselten Daten vehement zu wehren, dies bedürfe schon „einer erheblichen kriminellen Arroganz“, so die Anklägerin. Das ist nun das zweite Urteil im Mammutprozess gegen elf Männer. Gegen den dritten Angeklagten geht es bis Mitte Oktober weiter.