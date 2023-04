Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Drogenhandels in 20 Fällen wurde ein 33 Jahre alter Zweibrücker vom Amtsgericht am Donnerstag zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Weil er Reue zeigte, bleib ihm die Haft erspart.Der 33-Jährige räumte in der Verhandlung die Taten ein. Am Dienstag hatte er bei einer Verhandlung vorm Saarbrücker Landgericht als Zeuge seinen ehemaligen Komplizen und Lieferanten belastet.

Obwohl er nach eigenen Angaben bereits mit 13 anfing, Marihuana zu rauchen und später auf Amphetamine umstieg, erwies sich sein Bundeszentralregisterauszug als blütenweiß.