Eine 23-Jährige und ihr 42-jähriger Lebensgefährte sollen über längere Zeit Drogen im größeren Stil verkauft haben. Nun hat die Polizei die beiden festgenommen.

Der Frau und ihrem Lebensgefährt wird vorgeworfen, mit Heroin, Kokain und Cannabis in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. „Im Zuge eines längeren Ermittlungskomplexes verdichtete sich die Beweislage“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Beide Tatverdächtige wohnen in Neunkirchen, am Mittwoch setzen die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung der beiden durch. „In der Folge konnten dort eine nicht geringe Menge der genannten Betäubungsmittel und umfangreiche Beweismaterialien beschlagnahmt werden“, so die Polizei. Beide Beschuldigten wurden am Donnerstag im Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt, gegen beide wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Einer der beiden sitzt nun in Saarbrücken, der andere in Zweibrücken hinter Gittern.

Laut Neunkirchens Polizei ist es nicht der erste Festnahmeerfolg der Polizeiinspektion in Sachen Drogen in jüngster Vergangenheit. „Bereits am 1. Februar wurde bei insgesamt vier Beschuldigten aufgrund des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Heroin und Kokain in nicht geringen Mengen die Untersuchungshaft erwirkt.“