Ein 34-jähriger Häftling der JVA Zweibrücken hat Anfang 2025 einen mit Drogen getränkten Brief geschickt bekommen. Absender: unbekannt. Der Angeklagte wurde nun verurteilt.

Richter Matthias Heinzelmann hatte vergangene Woche die Hauptverhandlung unterbrochen und Nachermittlungen angeregt, um den Absender ausfindig zu machen. Bei der Fortsetzung der Verhandlung verkündete er diese Woche, dass die auf dem Brief angegebene Adresse in Landstuhl zwar existiert, die Anschrift aber zu einer Grundschule gehört.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von vier Monaten gefordert, während Verteidigerin Barbara Schamma auf Freispruch plädiert hatte. Ihr Mandant habe den Absender nicht gekannt und deshalb die Annahme des Briefes abgelehnt. Dass dieser mit Drogen getränkt war, habe er nicht gewusst. Schamma vermutete, dass der Absender dem 34-Jährigen schaden wollte.

Häftling nahm Drogen und handelte damit

Als er sich zur Urteilsfindung für ein paar Minuten zurückzog, fiel dem Richter auf, dass der Anklagepunkt „versuchter Besitz von Betäubungsmitteln“ gar nicht strafbar ist. Darauf wies er Staatsanwaltschaft und Verteidigung hin. Es handele sich aber um versuchten Erwerb von Betäubungsmitteln – und das sei strafbar und dessen habe sich der Angeklagte schuldig gemacht. Der Richter verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten. Es sei lebensfremd zu glauben, dass ein Fremder einfach so einen solchen Brief an einen JVA-Insassen schickt. Häftlingen werde die Post persönlich überreicht, deshalb könne kein anderer den Brief vorher abgreifen.

Der Angeklagte habe in der Vergangenheit Drogen genommen und auch damit gehandelt. Von daher habe er über die Kontakte verfügt, sich Drogen in den Knast schicken zu lassen, meinte Richter Heinzelmann. Der Angeklagte sei einschlägig vorbestraft und habe den versuchten Erwerb der Betäubungsmittel im Strafvollzug begangen. Eine kurze Freiheitsstrafe von drei Monaten sei angemessen. Eine positive Prognose sah der Richter nicht, daher könne die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der 34-Jährige verbüßt seit September 2022 eine sechsjährige Haftstrafe wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Seine Strafe verlängert sich nun entsprechend.