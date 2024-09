Seit geraumer Zeit ermittelte die Neunkircher Polizei bereits gegen einen 34-jährigen Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit. Die Vermutung: Drogenverkauf im größeren Stil und das Anstiften von Jugendlichen zum Begehen von Straftaten. Jetzt haben Ermittler den Beschuldigten festgenommen. Laut Polizeibericht wurde der 34-Jährige in der Innenstadt beim Verkauf von Cannabis an drei Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) ertappt. „Hierbei konnten sowohl bei dem Beschuldigten als auch bei den Minderjährigen umfangreiche Beweismittel aufgefunden werden“, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen gegen den 34-Jährigen hätten zudem ergeben, dass er eine 15-Jährige geschwängert und Jugendliche zu Diebstählen angestiftet haben soll. Die Diebstähle wurden von dem Beschuldigten mit Cannabis „bezahlt“, so die Polizei. Der 34-Jährige wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ordnete die Untersuchungshaft im Saarbrücker Gefängnis an.