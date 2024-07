Gleich wegen zweier Drogendelikte verantworten muss sich ein Franzose, den die Polizei am Grenzübergang Hornbach mit seinem Auto kontrolliert hat. Es ist nicht das erste Mal, dass der 32-Jährige im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln auffällig geworden war.

Denn gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Euskirchen wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor, wie eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Sonntagabend bei der Überprüfung seiner Personalien festgestellt hat. Zudem haben die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum wahrgenommen. Eine Urinprobe hat den Verdacht bestätigt.

Ferner hat ein Drogenspürhund der Landespolizei Rheinland-Pfalz das Fahrzeug abgesucht. Dabei sind rund 36 Gramm Cannabis und fünf Cookies, in denen sich der Cannabis-Wirkstoff THC befand, entdeckt und beschlagnahmt worden. Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln und der Ausfuhr von Cannabis eingeleitet. Der Mann blieb über Nacht in Polizeigewahrsam, am Montag entschied jedoch das Amtsgericht Zweibrücken, dass der U-Haftbefehl gegen ihn aufgehoben wird.

Mit im Pkw waren zwei weitere, 28 und 37 Jahre alten Franzosen. Gegen sie wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Sie durften die Dienststelle wieder verlassen. Da sie jedoch nicht im Besitz eines Führerscheins waren, mussten sie von einem Freund abgeholt werden.