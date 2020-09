Ein 18-jähriger Fußgänger fiel der Polizei am Dienstag gegen 23.50 Uhr im Etzelweg wegen des ihn umgebenden Marihuanageruchs auf. Bei der Durchsuchung wurden in einem Schuh des jungen Mannes 1,1 Gramm Marihuana und im anderen Schuh eine Ecstasy-Tablette gefunden und sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet, so die Polizei.