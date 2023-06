Schwer angetrunken, hat sich in Zweibrücken ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen so heftig gegen eine Polizeikontrolle gewehrt, dass die Beamten ihn fesseln mussten. Dies berichtet die Polizei. Der junge Mann, der ohnehin „polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getreten“ sei, habe sich mit einem Freund vor einer Autowerkstatt an der Molitorstraße aufgehalten. Als die beiden kontrolliert wurden, hätten sie sich nicht ausweisen wollen. Daraufhin wurden sie durchsucht, wobei es zu dem Handgemenge kam. Bei den Männern wurden 54 Gramm Haschisch und Drogenzubehör sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch die Wohnung des 21-Jährigen in der Südpfalz von der dortigen Polizei durchsucht. Diese stellte dort rezeptpflichtige Medikamente sicher. Nachdem man dem jungen Mann auf der Zweibrücker Wache eine Blutprobe entnommen hatte, musste er wegen eines schon bestehenden Haftbefehls wegen Raubes zum Ermittlungsrichter nach Landau ans Amtsgericht, ehe ihn die Fahrt zurück nach Zweibrücken führte – ins Gefängnis.