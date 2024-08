Manche Geschichten schreibt nur das Leben. So etwa die der beiden Saarländer unter Drogen, die der Polizei ins Netz gegangen sind. Alles hat am Dienstag, 30. Juli, um 15 Uhr begonnen. Da kontrollierten Beamte der Polizei Saarbrücken-Burbach einen 36-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 36-Jährige wohl unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren ist. Weiter stellten die Beamten fest, dass der Kontrollierte keinen Führerschein hatte und dennoch Auto gefahren ist. Der Mann wurde mit auf die Wache genommen, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. Der 36-Jährige rief nach der Vernehmung in der Wache eine 40-jährige Bekannte aus Püttlingen an, die ihn dort abholen sollte. Die Dame fuhr zur Wache, als sie das Gebäude betrat, bemerkten die Beamten auch bei ihr den Einfluss von Drogen. Sie musste dann die gleiche Prozedur durchmachen, wie sie schon der 36-Jährige zuvor erleben durfte. Die Polizei schreibt: „Blutprobe führt zu Blutprobe“.