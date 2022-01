Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag ihr Mütchen am Abstrichcontainer des Roten Kreuzes in der Kasernenstraße gekühlt. Wie DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager auf Nachfrage mitteilte, haben die unbekannten Täter eingebrochen und randaliert sowie die Kasse gestohlen. „Die Täter haben den kompletten Rolladen abgerissen, einen großen Stein ins Fenster geworfen und sind dann in den Container eingedrungen“, so Prager. Dort haben sie Teile des Abstrichbereichs verwüstet, die Kasse entwendet und die Heizung zerstört. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Am Sonntag wurden Personen mit Termin am Container gebeten, die zweite DRK-Teststation im Etzelweg zu nutzen. Laut Prager soll der Testcontainer in der Kasernenstraße ab Montag wieder ganz normal in Betrieb sein. Gebuchte Termine können dort zu den üblichen Öffnungszeiten wieder wahrgenommen werden.