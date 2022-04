Das Zweibrücker DRK sucht gebrauchte, auch leicht defekte Fahrräder, die die Fahrrad-AG der Canadaschule reparieren kann, um sie Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Laut Kim Breisch, Quartiersmanagerin in der Canadasiedlung, wünschen sich viele der dort untergebrachten Ukrainer, dass sie sich so schnell wie möglich integrieren können, ohne finanziellen Aufwand mobil sind und eine Arbeit finden. Wer dafür Fahrräder spenden möchte, kann sie in der Canadaschule abgeben: am Dienstag von 8.30 bis 11 Uhr bei Thomas Koschela, dem Leiter Fahrrad-AG, oder am Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr bei Schuleiter Fabian Faß. Wer vorbeikommt, sollte sich im Sekretariat melden. Falls die Tür zu ist, ruft man die dort stehende Telefonnummer an. Die Fahrrad-AG repariert die Räder und gibt sie an die geflüchteten Menschen weiter. Wer nächste Woche nicht kann, kann die Räder auch bei Kim Breisch im Stadtteilbüro, Ontariostraße 29, abgeben: montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr.