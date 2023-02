Das DRK Südwestpfalz schließt zum Monatsende alle Covid-Teststationen. Damit endet der längste Rotkreuz-Einsatz nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Rote Kreuz schließt die noch verbliebenen Teststationen in der Nähe des Zweibrücker Hauptfriedhofs, in Hauenstein und in Waldfischbach-Burgalben, „da zum 1. März die Testpflicht in fast allen Bereichen entfällt“. Das teilte DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager mit. Er versichert: „Die Schließung wäre binnen eines Tages jederzeit wieder rückgängig zu machen, wenn noch einmal Bedarf entstehen sollte.“

Prager zieht auch ein Fazit und bedankt sich „vor allem bei den vielen ehrenamtlichen HelferInnen, die im Laufe der fast drei Jahren über 150.000 Abstriche durchgeführt haben und so in Zusammenarbeit mit den Kommunen und vor allem dem Gesundheitsamt dazu beigetragen haben, dass die Pandemie einigermaßen im Griff gehalten werden konnte“.

Von der Einrichtung eines Notkrankenhauses bis zu den Teststellen und den über 11.000 Impfungen durch die mobilen Impfteams in der gesamten Südwestpfalz hätten die Helfer und Helferinnen Erstaunliches geleistet. Man habe „nicht damit gerechnet, dass wir so lange im Bereich des Bevölkerungsschutzes ununterbrochen aktiv sein werden. Es handelte sich schließlich um den längsten Einsatz unserer HelferInnen nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Gleichzeitig seien die Hochwassereinsätze im Ahrtal und die Flüchtlingswelle der Menschen aus der Ukraine bewältigt worden.

Ein Nebeneffekt: „Unsere starke Präsenz und die interessanten Arbeitsbereiche haben sogar dazu geführt, dass wir deutlich mehr neue HelferInnen für unsere Arbeit gewinnen konnten und personell mittlerweile wieder gut aufgestellt sind. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich mit hohem persönlichem Einsatz und sorgen durch ihr Interesse für einen sehr guten Ausbildungsstand.“