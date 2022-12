Die Zweibrücker spenden sehr viel, freut sich Hans Prager, Chef des Roten Kreuz Zweibrücken. Und jeder Cent, der beim DRK gespendet wird, kommt auch an, versichert er. Aber es werde schwieriger.

Vor allem in Krisen- und Katastrophensituationen, beispielsweise zu Beginn des Ukraine-Krieges oder der Hochwasser-Flut im Ahrtal, könne Prager auf die Spendenbereitschaft der Zweibrücker setzen. Und der DRK-Chef versichert, dass jeder gespendete Cent voll und ganz beim Spendenziel ankommt. Anteile für Verwaltungskosten einzustreichen werde weder praktiziert, noch sei es Prager und seiner Mannschaft überhaupt erlaubt. Die Verwaltung und das Werben werde von den hauptamtlichen DRK-Mitarbeitern neben der eigentlichen Arbeit mitgemacht, für das Verteilen von Sachspenden und Verwenden von Geldern seien auch die ehrenamtlichen Rotkreuzler eingebunden.

Die Spenden für das Ahrtal wurden für all das verwendet, was im Ahrtal gebraucht wurde. Der Zweibrücker Ortsverband selbst habe etwa sein Pendant im Ahrtal mit neuen Autos für den Pflegedienst unterstützt, die Zweibrücker Spendengelder wurden vor allem für neue Decken, Bettwäsche und Kissen verbraucht. Dass diese Güter im Ahrtal benötigt wurden, sei mit den jeweiligen Bürgermeistern vor Ort besprochen worden. Ebenso wurden Gummistiefel, Arbeitsschuhe und anderes Material hier in Zweibrücken gekauft und direkt ins Ahrtal gefahren. Prager weiß laut eigenen Aussagen generell, was mit jeweiligen Spendengeldern passiert ist. „Ich hätte selbst heute kein Problem damit, genau aufzuzeigen, was mit den Spenden passiert ist“, sagt er. Die Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine wurden laut Prager vor allem für Erstausstattung in Sachen Feldbetten und Kinderbetreuung ausgegeben. Auch wurden Stillkissen, Säuglingsflaschenwärmer und weiteres Material angeschafft.

Spender wollen direkt in der Region helfen

Prager berichtet, dass der Zweibrücker Ortsverband deshalb oft Direktspenden bekommt, weil die Leute nicht an den DRK-Bundesverband spenden wollen, sondern ihr Geld in der Region eingesetzt sehen wollen. „Es zeigt sich aber, dass wenn irgendwann irgendwo was passiert, man sich auf die Zweibrücker verlassen kann“, freut sich der DRK-Chef. Und regelmäßig kämen Leute zu ihm und fragen, was mit dem Geld passiert ist. Die Inflation und damit steigende Energiekosten sowie Nahrungsmittelpreise drückten jedoch die Spendenbereitschaft. Auch bei Dauerspendern bemerkt Prager mittlerweile eine höhere Kündigungswelle, weil die Leute selbst das Geld brauchen, um ihre eigenen Rechnungen bezahlen. Gleichzeitig bekomme das Rote Kreuz immer mehr Anfragen nach Hilfe. Der Zustrom beim Sozialkaufhaus und bei der Tafel sind laut Prager größer geworden. Und auch der Essen-Retten-Schrank im Mehrgenerationshaus ist mittlerweile schneller leer als noch vor einigen Monaten.