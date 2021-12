Das Rote Kreuz macht am Samstag die Corona-Teststation im ehemaligen Gewobau-Gebäude am Schlossplatz wieder auf – und richtet erneut einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, sich den Helfern gegenüber anständig zu benehmen.

Voraussichtlich werde noch ein weiterer Test-Stützpunkt in der Innenstadt eröffnet, wie der Zweibrücker DRK-Chef Hans Prager informiert. Verhandlungen mit dem möglichen Vermieter seien am Laufen. Nicht mehr aufgestellt werde der Test-Container, der schon mal auf dem Herzogplatz stand. Zu groß sei das Risiko weiterer mutwilliger Zerstörungen, wie es sie am Testcenter in der Kasernenstraße gab, so Prager.

Die zusätzlichen Teststationen würden so angelegt, dass die zu Testenden im Freien stehen. „Es ist ungünstig, wenn viele Personen im Warmen in einer Menge zusammenstehen“, so Prager. Man versuche, die Wartezeiten kurz zu halten, aber bei der Vielzahl an Tests könne es zu Verzögerungen kommen. Am sinnvollsten wäre laut Prager ein Ordnungsdienst. Dazu fehle es aber an Personal und an Geld für einen professionellen Sicherheitsdienst. Ein Test dauere 15 Minuten. Mit Einführen des Stäbchens in die Nase sei er nicht beendet, sondern es gehe mit der Dokumentation weiter. Prager: „Wir müssen und wollen gegenüber dem Kostenträger nachweisen, wer getestet wurde. Das kostet Zeit.“

„Tiefer Rachenabstrich ist unangenehm, aber zuverlässig“

Getestete kritisierten, dass Abstriche durch die Nase im Rachen gemacht werden und nicht im vorderen Nasenbereich. „Wir sehen uns in der Verantwortung, einen ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Test durchzuführen, keinen bequemen“, sagt dazu Prager. Ein tiefer Rachenabstrich sei unangenehm, aber am zuverlässigsten. Drei Tage lang habe man mit PCR-Tests gearbeitet, bei dem der so genannte Lollitest angewandt wurde. Dieser Test sei angenehmer, aber zweimal sei ein parallel entnommener Rachenabstrich-PCR-Test, entgegen dem Lollitest-Ergebnis, positiv ausgefallen. Seitdem werde nur noch die zuverlässigere Variante angewandt.

Die Beschimpfungen und Beleidigungen, die in den vergangenen Wochen zugenommen hätten, belasteten die Helfer sehr. Prager: „Wir haben zurzeit über 60 Helfer alleine in Zweibrücken im Einsatz und kommen an unsere Grenzen. Es wäre schön, wenn wenigstens die Vorwürfe und unschönen Worte gegenüber unseren Mitarbeitern unterblieben.“ Die DRK-Leute tun laut Prager ihr Möglichstes. „Ein Mit- statt Gegeneinander wäre zielführend.“

Teststation am Schlossplatz

Die DRK-Teststation im ehemaligen Gewobau-Gebäude am Schlossplatz öffnet am Samstag. Geöffnet ist dann jeweils samstags von 16 bis 20 Uhr, sonntags von 9 bis 13 Uhr, sowie montags bis freitags 16 bis 20 Uhr.