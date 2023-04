Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Derby, der zweite Versuch: Nachdem Ende November das mit Spannung erwartete Duell in der Dritten Liga zwischen der HG Saarlouis und dem SV 64 Zweibrücken bereits nach vier Minuten wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden musste, gibt es für die Handball-Fans nun mit dem Nachholspiel eine vorweihnachtliche Bescherung. Am Samstag (19.30 Uhr) gastieren die Zweibrücker in der Saarlouiser Stadtgartenhalle.

Die beste Nachricht zuerst: Dem Zuschauer, dessen Herzprobleme den medizinischen Noteinsatz ausgelöst hatten, geht es wieder gut. Die Zweibrücker haben aus diesem Erlebnis Konsequenzen gezogen