Nach dem Endspiel ist vor dem Endspiel: Der Druck bleibt hoch beim gegen den Abstieg kämpfenden Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken. Der großartige Sieg gegen den zuvor noch ungeschlagenen Staffel-Primus Neuhausen, an den Zweibrücken bis auf einen Punkt herangerückt ist, durfte am Samstag gefeiert und am Sonntag noch genossen werden. Seit Montag läuft die Vorbereitung auf das nächste Endspiel: Am Sonntag gastieren die Zweibrücker beim HSC 2000 Coburg II (Anwurf: 16 Uhr).

„Wir haben es momentan in der eigenen Hand, in der Liga zu bleiben. Diese komfortable Situation wollen wir uns erhalten“, sagt Zweibrückens Trainer Stefan Bullacher