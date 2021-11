Vier Minuten waren am Samstag in der Stadtgartenhalle in Saarlouis gespielt, als die Drittliga-Partie zwischen der HG Saarlouis und dem SV 64 Zweibrücken zunächst unter- und schließlich abgebrochen werden musste.

Von Andrea Daum

Zweibrücken führte zu diesem Zeitpunkt durch zwei Tore von Philipp Kockler und einen Treffer von Kevin Knieps mit 3:2. Grund für den Abbruch war ein medizinischer Notfall auf der Tribüne. Ein 77-jähriger Zuschauer – rund 750 Zuschauer waren in der Halle – war zusammengebrochen. Zuschauer und Rettungssanitäter kümmerten sich sofort um den Mann und konnten ihn erfolgreich reanimieren. „Zum Glück waren die Sanitäter in der Halle“, sagte SV-Trainer Stefan Bullacher. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Beide Teams beschlossen, dass unter diesen Umständen kein Handball mehr gespielt werden könne. Die Partie wird neu angesetzt. „Wir müssen ohnehin die Entwicklung der kommenden Wochen abwarten“, sagte Bullacher. Beide Mannschaften bestreiten nach bestehendem Plan am 11. Dezember ihr letztes Spiel 2021. Am 18. Dezember stünde daher noch ein Termin zur Verfügung.