Malu Dreyer will mitfahren, wenn die allererste S-Bahn ab Zweibrücken via Homburg in Richtung Rhein startet. Das hat die Ministerpräsidentin am Mittwochnachmittag im Zweibrücker Bahnhof auf eine Frage der RHEINPFALZ geantwortet. Sie werde dann weder im Triebwagen sitzen noch Fahrkarten kontrollieren, sondern „viele Gespräche führen mit Menschen, die sich freuen, dass die Bahn endlich auf dieser Strecke fährt“. Der Eisenbahnverkehr zwischen Zweibrücken und Homburg war 1989 eingestellt worden. Nach jahrelangem Kampf für die Reaktivierung der Strecke wurde 2020 beschlossen, den Bahnbetrieb wieder aufzunehmen und die S-Bahn-Linie, die bisher vom Rhein kommend in Homburg endet, bis Zweibrücken zu verlängern. Dreyer sagte, sie hoffe, dass im Sommer dieses Jahres die Bau- und Finanzierungsverträge mit der Bahn, dem Saarland und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) unterschrieben werden können. Spätestens im Jahr 2025 soll die S-Bahn dann rollen.