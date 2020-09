Zum zweiten Mal in diesem Jahr veranstaltet die DSG Bliesgau ein Dressurturnier im Zweibrücker Landgestüt: Am Sonntag stehen vier Prüfungen auf dem großen Reitplatz auf dem Programm. Höhepunkt ist eine schwere Dressur um 15 Uhr, die für Amateure ausgeschrieben ist.

106-mal wird die Startglocke in den vier Prüfungen läuten. Los geht es mit der E-Dressur, für die sich sechs Paare in die Starterliste eingetragen haben. Die anschließende A-Dressurpferdeprüfung bildet zugleich den Abschluss der Böckmann-Dressurpferde-Trophy. Ausgelobt wurde die Serie von den beiden Turnierveranstaltern Jutta und Martin Bitsch, der Gewinner des Finales darf sich über einen mobilen Sattelschrank freuen.

Als Führender nach den vier Qualifikationsstationen in Zweibrücken, Heiligenwald, auf dem Bübinger Hof und in St. Wendel geht Tobias Beyer vom RFV Bliesen mit der fünfjährigen Stute Die Fürstin am Sonntag an den Start. Zweitplatzierte ist die Finnin Minna Elina Uronen vom luxemburgischen CH Beaufort mit der fünfjährigen Stute Sonnerie Souveraine.

Von den heimischen Reitern sind Julia Bischof (RFV Bundenbacherhöhe), Tabea Leitl (RFV Zweibrücken), Nicole Kalina-Klensch (RSV Käshofen), Meike Meyer (RFV Zweibrücken) sowie Carina und Jennifer Reitnauer (RSG Berghof Einöd) am Start. 31 Paare haben sich für die abschließende S-Dressur eingetragen. Dabei wird Gastgeberin Jutta Bitsch ihr 18-jähriges Erfolgspferd Ferrari satteln.

Zeitplan

8.30 Uhr E-Dressur, 9.15 Uhr A-Dressurpferdeprüfung, 12 Uhr L*-Dressur - Trense, 15 Uhr Amateur-S*-Dressur.