Nach Polizeiangaben haben unbekannte Täter am Dienstag, 6. Juli, an einem weißen Opel Corsa die Nummernschilder gestohlen. Die Schilder hatten eine PS-Kennung. Das Auto war von 10.30 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in der Landauer Straße geparkt. Dass man von dort fast bis zur Polizeiwache in der gleichen Straße sehen kann, störte die Täter wohl nicht. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann, kann sich bei der Polizei unter Telefon 06332/9760 melden.