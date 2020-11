An der Mannlich-Realschule wurden seit Montag während des Unterrichts mehr Schüler krank abgeholt als sonst. Das sagt Konrektor Marc Sadowski. Die Schüler klagten über Kopfweh und Übelkeit. Sie führen das auf die Maskenpflicht zurück.

Etwa 15 Mannlich-Schüler pro Tag wurden seit Montag während des Unterrichtes abgeholt. Laut Sadowski mehr als dreimal so viele wie in der Vorwoche. Die Kinder klagten über Kopfschmerzen und Übelkeit und machen dafür die ständige Maskenpflicht im Schulhaus und im Unterricht verantwortlich. Bis vergangenen Freitag durften die Schüler an ihren Plätzen die Maske noch abnehmen. Sadowski: „Wir sind unzufrieden, dass nicht andere Möglichkeiten als eine generelle Maskenpflicht überlegt worden sind“ und nennt als Beispiel einen Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunterricht wie vor den Sommerferien.

Auch die Unterrichtsqualität leidet laut Sadowski unter der Maskenpflicht, etwa im Fremdsprachenunterricht. Zudem würden die Schüler vom Lehrer oft nicht verstanden und die Maske beeinträchtige die Konzentrationsfähigkeit. Damit wenigstens mehrstündige Tests und Klassenarbeiten ohne Maske ablaufen können, hat die Schule laut Sadowski die Sporthalle zum Prüfungsraum umfunktioniert. „Sport ist in der Halle aktuell sowieso nicht möglich. Wir haben Tische mit genug Abstand aufgestellt, dann können die Kinder bei Prüfungen auch die Maske abnehmen“, sagt er.

Dass der Sport angesichts der winterlichen Temperaturen noch lange im Freien unterrichtet werden kann, glaubt Sadowski nicht. Als Alternativen nennt er Spaziergänge, Sporttheorie und Heimsport. „Dafür gibt es jetzt einen Elternbrief in dem steht, welche Übungen die Kinder zu Hause machen könnten. Liegestütze zum Beispiel“.

Alexander Müller, stellvertretender Schulleiter des Helmholtz-Gymnasiums, macht sich vor allem um den Sport-Leistungskurs Sorgen. Dass der Hallensport generell verboten ist, sei für den ein besonderes Problem. Denn die praktischen Abiturprüfungen im Sport-LK werden über die gesamte Oberstufenzeit absolviert. Allerdings gibt es Prüfungsformate, die mit den Corona-Auflagen laut Müller nicht abgehalten werden können: Schwimmen und Kontaktsport. „Ich könnte mir hierfür nur eine Änderung im Lehrplan vorstellen“, sagt Müller.

Anders als an der Mannlich-Realschule wurden laut dem stellvertretenden Helmholtz-Leiter bisher nicht mehr Kinder krank vom Unterricht abgeholt. „Es gab aber vereinzelt Anrufe, bei denen Eltern morgens ihre Schüler wegen der Maskenpflicht krank gemeldet haben“, sagt Müller. Das sei zwar generell nicht erlaubt, „was die Eltern aber auf die Entschuldigung schreiben, ist deren Sache“, so Müller. Würde ein Schüler ein ärztliches Attest gegen eine Maske mitbringen, müsse man für diesen Schüler Extra-Regeln aufstellen, etwa, dass er von den anderen Kindern getrennt wird. „Vielleicht bekommt er auch Hausverbot. Das war bisher aber noch nicht der Fall“, so Müller. Was schon passiert ist: Dubiose, unglaubwürdige Anti-Masken-Atteste. „Das gab es leider schon“, bemängelt Müller.