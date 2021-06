Am Mittwoch meldete die Kreisverwaltung drei neue Corona-Fälle in Zweibrücken, zwei davon betreffen Personen, die sich in Quarantäne befanden, also mutmaßlich Familienangehörige von Infizierten. Im Kreis kamen zwei neue Fälle hinzu, so dass der Landkreis heute seinen Silberpodestplatz in der Bundesliste der Städte und Kreise mit der niedrigsten Inzidenz verlieren wird. In Zweibrücken gelten weiterhin die Regeln für Inzidenzen zwischen 50 und 100. Erst ab 100 drohen wieder Einschränkungen.

Neue Fälle Mittwoch

Zweibrücken: 3

Landkreis Südwestpfalz: 2

Stadt Zweibrücken