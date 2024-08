Schwerer Motorradunfall am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Kirrberg und Uniklinik. Zwei Motorräder sind frontal ineinander gefahren, ein dritter Biker wurde von umherfliegenden Trümmern getroffen.

Laut Polizei passierte der Unfall am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Homburg überholte in einer langgezogenen Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Auto, beim Überholen geriet der Biker in den Gegenverkehr und knallte frontal in das ihm entgegenkommende Motorrad eines 27-Jährigen aus Spiesen-Elversberg. Beide Motorradfahrer stürzten und wurden schwer verletzt. Ein dritter Motorradfahrer, ebenfalls in Richtung Homburg unterwegs, wurde von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen und leicht verletzt. Eine der beiden Maschinen, die im Frontalcrash involviert war, fing laut Polizei kurz nach dem Unfall Feuer. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt, ein Gutachter wurde mit der Unfallrekonstruktion betraut. Laut Zeugenangaben soll der 60-jährige Unfallverursacher unmittelbar vor dem Unfall schon mal ein gefährliches Überholmanöver durchgeführt haben, bei dem er mit seiner Maschine ebenfalls in den Gegenverkehr geraten ist. Zeugen beschrieben zudem einen bislang unbekannten, weißen Wagen, der fast mit dem Motorradfahrer kollidiert sein soll. Die Polizei sucht den Fahrer des weißen Autos und Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. Telefon 06841 1060.