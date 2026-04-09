Der Club Saar-Pfälzischer Springreiter veranstaltet von Freitag bis Sonntag ein Turnier in Zweibrücker Landgestüt. Die Hindernisse sind bis zu 1,40 Meter hoch.

Der Club erwartet zahlreiche Teilnehmer aus der gesamten Region. Nach dem ersten Freiland-Springturnier des Clubs bereits Anfang März schicken die Turnierleiter Steffen Hauter und Olaf Läpple die Protagonisten wieder raus aufs Freigelände. Vor der eindrucksvollen Kulisse des historischen Gestüts messen sich die Reiter in verschiedenen Springprüfungen – von Nachwuchswettbewerben bis hin zu anspruchsvollen Parcours der höheren Klassen. Das Teilnehmerfeld sollte spannende Wettkämpfe und hochklassigen Sport bieten, die Veranstalter hoffen bei frühlingshaftem Wetter auf starke Meldungen für die drei Turniertage. Und der Club wünscht sich eine besonders rege Zuschauerbeteiligung – es ist quasi ein Pflichttermin für alle Freunde des Reitsports in der Region, die Zuschauer haben freien Eintritt.

Los geht es bereits am Freitag, 15 Uhr, mit der Springpferdeprüfung Klasse A**. 95 Zentimeter beträgt hier die Hindernishöhe. Ideal für Nachwuchspaare, um ihr Können auf Wettkampfebene in sauberen Ritten und harmonischem Zusammenspiel im Sprung unter Beweis zu stellen. Daran schließt sich das Teilnehmerfeld der anspruchsvolleren Klasse L ab 17 Uhr an, mit engeren Wendungen und anspruchsvollen Kombinationen. Der Samstag beginnt um 8 Uhr (Springprüfung A**, Clear-Round-Springprüfung L, Springprüfung M*). Mit der Punktespringprüfung M** ist ab 17.15 Uhr der letzte Tagesdurchlauf geplant.

1,40 Meter hohe Hindernisse

Für den Abschluss am Sonntag mischen die beiden Parcourschefs Frank Andreas und Dirk Eichhorn die Karten aufs Neue für Tier und Mensch in den Klassen A*, A**, L, M und S* (Turnierbeginn: 8.30 Uhr). Den krönenden Abschluss bildet die S*-Prüfung ab 16 Uhr. Die höchsten Hindernisse (140 Zentimeter) des Wochenendes werden jedem einzelnen Duo absolutes Können, Mut und gegenseitiges Vertrauen abverlangen.