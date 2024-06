Beim International Jazz Festival Saar vom 28. bis zum 30. Juni in Saarbrücken locken Weltstars wie der Schlagzeuger Billy Cobham nicht wie geplant in den Deutsch-Französischen Garten, sondern ins E-Werk.

Das Jazzfestival muss zwangsläufig vom Open-Air-Festival zum Saalfestival werden, denn die Wiese im Deutsch-Französischen Garten ist noch zu nass, um die tonnenschwere Bühne zu tragen. Deshalb finden die Konzerte im E-Werk auf den Saarterrassen statt und eine Stunde später als im Flyer steht. Den Anfang macht am heutigen Freitag, 19 Uhr, Martin Weinert aus Neunkirchen mit seinem Nachtwind Ensemble, zu dem der Pianist Sebastian Voltz gehört, der am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium unterrichtet und der auch an der CD „Nachtwind“ beteiligt war.

Um 21 Uhr folgt Billy Cobham mit seinem Spectrum 50 Project. Cobham, gerade 80 geworden, muss zwar inzwischen am Stock gehen, um auf die Bühne zu kommen, aber wenn er erst mal hinterm Schlagzeug sitzt, groovt und trommelt er so energiegeladen und einfallsreich wie eh und je. Der Samstag startet um 19 Uhr mit der britischen Sängerin Zara McFarlane (41) und ihrem Trio mit einer Hommage an Sarah Vaughan. Der kubanische Pianist Alfredo Rodriguez (38) folgt um 21 Uhr. Der Sonntag gehört zuerst der israelischen Schlagzeugerin Roni Kaspi (23) und ihrer Band (19 Uhr), dann dem Brussels Jazz Orchestra mit der französischen Sängerin Camille Bertault (21 Uhr). Karten: rheinpfalz.de/ticket.