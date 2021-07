Für Montag, 2. August, 7.30 Uhr, bis Mittwoch, 4. August, 16.30 Uhr, ist eine Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Kirkel-Altstadt im Saarpfalz-Kreis angekündigt. In der Ortsstraße (L 219), die in Altstadt in Richtung Kleinottweiler führt, lässt der Landesbetrieb für Straßenbau einen defekten Straßenablauf an der Kreuzung Schillerstraße in Höhe der Bäckerei Zöllner reparieren. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen halbseitig mit einer mobilen Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Die abzweigende Schillerstraße ist während der Bauzeit Sackgasse. Die Zahl der Parkplätze an der Bäckerei Zöllner wird eingeschränkt.