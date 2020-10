Drei städtische Kindertagesstätten wurden am Dienstag laut Bürgermeister Christian Gauf erneut bestreikt: die Kita „Abenteuerland“ in der Grinsardstraße, die Kita „Kleine Welt“ in der Canadastraße sowie die Kita „Arche Kunterbunt“ in der Bleicherstraße. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Am Donnerstag ist die nächste Verhandlungsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern anberaumt. Wie der für zwölf städtischen Kitas zuständige Gauf auf Anfrage mitteilte, sei in den beiden erstgenannten Einrichtungen eine Notbetreuung für die Kinder angeboten worden.