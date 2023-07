Zweibrücken bekommt vom Land 1,5 Millionen Euro für den Klimaschutz. Davon dürften vor allem drei Schulen profitieren. Denn das Geld ist knapp. Und die Zeit drängt.

Mit dem Fördergeld kann man zum Beispiel Elektromobilität fördern, nachhaltige Heizungen bauen, Gebäude energetisch sanieren und Flächen entsiegeln und begrünen. „Das Themenfeld ist wahnsinnig breit gestreut“, hatte Zweibrückens ehemalige Klimaschutzbeauftragte Diana Berg im Januar gesagt. Die Stadt hat bis 2026 Zeit, das Geld abzurufen. Die städtischen Tochterfirmen und Stadtratsfraktionen haben Vorschläge gemacht, am Mittwoch soll der Stadtrat beschließen, welche Projekte die Verwaltung weiter voranbringen soll. Das heißt nicht, dass die dann auch umgesetzt werden. Außerdem kann die Liste noch ergänzt werden. Neben Maßnahmen zum Klimaschutz geht es auch um Projekte, die helfen mit den veränderten Bedingungen besser klarzukommen.

Anderthalb Millionen sind am Ende nicht viel

Allerdings sind die 1,5 Millionen – knapp 45 Euro pro Einwohner für die 34.000 Zweibrücker – am Ende nicht allzu viel. Und es muss schnell gehen. Deshalb seien „im Prinzip nur Maßnahmen umsetzbar, die nur einen geringen Vorlauf benötigen“, schreibt Stadtsprecher Jens John auf Anfrage der RHEINPFALZ. Ganz neue Ideen anzugehen und umzusetzen sei nicht möglich. Das sähen auch andere Kommunen so. Deshalb werden Privatleute und Vereine eher nicht in den Genuss des Fördergeldes kommen, was auch möglich gewesen wäre.

Die Stadt schlägt vor: Jalousien fürs Hofenfels-Gymnasium (grob geschätzte Kosten 285.000 Euro), die Fassaden- und Dachsanierung am Helmholtz-Gymnasium (287.000 Euro) und neue Fenster für die Sechsmorgenschule (1,1 Millionen Euro). Schon damit wäre die Fördersumme mehr als verbraucht. Ein Förderprogramm für Balkon-PV-Anlagen wird mit 100.000 Euro veranschlagt, neue Bäume in der Hofenfelsstraße auf Länge der Rennwiese würden 200.000 Euro kosten. Dort sollen die 40 Jahre alten Robinien ersetzt werden. Von einst 30 Bäumen wurden bereits 19 gefällt.

Sechs Maßnahmen werden nicht weiter verfolgt

Sechs weitere Maßnahmen werden wohl nicht weiter verfolgt: Eine Begrünung der Schulhofe der Berufsbildenden Schule und der Realschule am Wacken, LED-Lampen für die Festhalle, ein Batteriespeicher und ein Photovoltaikzaun für die Kläranlage und Abstellboxen für Fahrräder.