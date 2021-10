Ihre Standesämter haben die Bürgermeister von Kirkel, Bexbach und St. Ingbert sozusagen miteinander verheiratet. Frank John, Christian Prech und Ulli Meyer (von links) legten am Freitag, 15. Oktober, im Bexbacher Rathaus fest, dass ihre drei Verwaltungen künftig ein gemeinsames Standesamt mit Sitz in St. Ingbert betreiben. Neun Standesbeamte – die drei Bürgermeister inbegriffen – nehmen von dort aus künftig die Trauungen vor. Nicht mehr nur in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde. So darf etwa Bexbachs Bürgermeister Christian Prech ab sofort in der Limbacher Bliesmühle Ehen schließen. Kirkel, St. Ingbert und Bexbach kommen zusammen auf 350 Trauungen im Jahr. Die Standesämter von Kirkel und St. Ingbert kooperieren schon länger; Bexbach ist neu dabei. „Mein Standesbeamter ist weggezogen“, erklärt Christian Prech, weshalb er deshalb auf seine Amtskollegen zugekommen ist. In Bexbach sollen Trauungen künftig auch im Blumengarten möglich sein.