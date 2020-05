Die Polizei Zweibrücken wurde am Dienstag gegen 18.40 Uhr darüber informiert, dass in der Bubenhauser Straße in Zweibrücken ein Fahrradfahrer auf der Straße liege. Die Polizei sah nach und stellte fest, dass es sich genau so verhielt. Der Mann war nicht verletzt. Allerdings hatte er mehr als drei Promille Alkohol im Blut.