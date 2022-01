Das Homburger Sinfonieorchester spielt drei Neujahrskonzerte: am Sonntag, 16. Januar, um 11 und 18.30 Uhr im Homburger Saalbau und am Sonntag, 30. Januar, 11 Uhr, im Saalbau St., Wendel. Tenor Koral Güvener (Staatstheater Saarbrücken) wird Arien von Emmerich Kalman singen. Der junge saarländische Pianist Jonas Stark spielt mit dem Orchester (Leitung: Jonathan Kaell) die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Außerdem sind Stücke von Paul Lincke, Johann Strauß, Leonard Bernstein, Franz Lehár und John Williams zu hören, Es moderiert Roland Kunz. Karten gibt es bei ticket-regional.de für 23 bis 25 Euro (Homburg) beziehungsweise elf bis 15 Euro (St. Wendel). Es gilt 2G plus.

