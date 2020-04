Bis Mittwoch, 11.30 Uhr, haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz drei weitere Fälle des Coronavirus’ (COVID-19) bestätigt. Insgesamt wurden bisher 157 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv getestet. 76 Personen sind mittlerweile genesen, 81 sind noch infiziert. Die 157 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (28/2 neu), Zweibrücken (34), die Verbandsgemeinden Dahn (20), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (30), Waldfischbach-Burgalben (10) und Zweibrücken-Land (13/1). Die zuvor im Corona-Testzentrum (CTZ) genommenen Abstriche wurden an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. Die ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert. 306 Personen konnten bis Mittwoch ihre Quarantäne als genesen abschließen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes zwei Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Am Vormittag standen vorläufig neun Termine aus 22 Anrufen für das Corona-Testzentrum am Nachmittag fest. In der letzten Woche nutzten an den 36 Schulen im Landkreis nur noch fünf Schüler in drei Schulen mit jeweils einer Gruppe die Notbetreuung. In den Wochen advor waren dies noch zwölf, 18 und 20 Schüler. In den 72 Kitas hingegen stieg die Zahl auf 100 Kinder aus 33 Kitas gegenüber 84, 85 und 76 Kindern in den drei Wochen zuvor.