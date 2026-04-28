Seit Ostern müssen Autofahrer, die zwischen Homburg und Bruchhof unterwegs sind, eine Umleitung fahren. Seit dem 7. April erneuert der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Landstraße in mehreren Bauabschnitten. Momentan arbeitet der LfS auf der Strecke zwischen der Zufahrt zum Hallenbad Koi und dem Bruchhofer Baumarkt. Damit wird die Behörde bis Ende April fertig sein. Ab Montag, 4. Mai, folgt der nächste Bauabschnitt: Bis zum 13. Mai ist die etwa 350 Meter lange Strecke zwischen dem Baumarkt und der Tankstelle in der Kaiserslauterer Straße gesperrt. Parallel werden in der Bruchhofer Ortsdurchfahrt Vorarbeiten durchgeführt; dafür wird eine Spur gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr. Zum Koi und zum Baumarkt kommt man während dieser Zeit nur über Bruchhof. Über die nächsten Bauabschnitte will der Lfs noch informieren. Die Umleitung führt über die Berliner Straße und die Robert-Bosch-Straße durchs Erbacher Industriegebiet. Die Umleitungen sind laut LfS ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis zum 29. Juni abgeschlossen sein.