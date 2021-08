Drei Männer haben am Dienstagmittag gegen 12.25 Uhr den Geldbeutel einer 84-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau in der Sonnengasse von den drei Männern angesprochen, sie fragten nach dem Weg zum Bahnhof. Ablenkt durch die Frage, habe einer der Männer laut Polizei in die Tasche der Frau gegriffen und den Geldbeutel gestohlen. Bei der sofort eingeleiteten Polizeifahndung stellten die Beamten bereits zwei der drei Männer, der dritte konnte jedoch identifiziert werden. Im Geldbeutel der 84-Jährigen steckten zehn Euro sowie eine EC-Karte, die nach dem Diebstahl gesperrt wurde.