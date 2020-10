Drei Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die geltenden Gesetze gehalten haben, sind der Zweibrücker Polizei zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend ins Netz gegangen. Der ersten, einen 22-jähriger Rollerfahrer, stoppten die Beamten in Hornbach. Grund: Der Roller fuhr 60 Stundenkilometer schnell, und der junge Mann konnte den Beamten hierfür keine Fahrerlaubnis vorlegen. Am Mittwoch erwischte eine Streife gegen 19.30 Uhr zwei Fahrradfahrer, die in der Wallstraße saßen und Alkohol tranken. Da beide offenbar ordentlich getrunken haben, verbot ihnen die Streife die Weiterfahrt. Schließlich kontrollierte die Polizei um 22.55 Uhr einen 34 Jahre alten Autofahrer in der Eremitagestraße. Dabei stellte sich heraus, dass er weder einen Führerschein hatte noch das Auto überhaupt zugelassen war. Zudem fanden die Polizisten kleinere Mengen Cannabis im Auto. Auf den 34-Jährigen kommen laut Polizei mehrere Strafanzeigen zu.