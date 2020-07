Für die Wahl des Oberauerbacher Ortsvorstehers haben drei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Gestern Nachmittag hat der Wahlausschuss die Bewerber zugelassen.

Am 13. September haben die Oberauerbacher die Wahl zwischen drei Ortsvorsteherkandidaten: für die SPD tritt Willy Danner-Knoke an, und die CDU schickt Katja Krug-Abdessalem ins Rennen. Als Einzelbewerber ohne Parteiunterstützung tritt der 40-jährige Jörg Wagner an. Er hatte am Montag seine Bewerbung eingereicht und mehr als 30 Unterschriften von Oberauerbacher Bürgern gesammelt.