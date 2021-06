In der Nacht auf Samstag gegen 0.15 Uhr griff eine Gruppe Jugendlicher einen 19-Jährigen und einen 21-Jährigen in der Nähe des Freibads an und verletzte sie.

Die beiden jungen Männer liefen mit ihrer Begleitung von Valentins Biergarten in Richtung Allee. Am Minigolfplatz hielt sich eine Gruppe von etwa zwölf Jugendlichen an einer Bank auf. Drei von ihnen griffen die beiden jungen Männer an und attackierten sie mit Faustschlägen und Tritten. Dann lief die Gruppe in Richtung Rosenweg. Die drei Täter sollen 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein und südländisches Aussehen gehabt haben. Das teilte die Polizei mit. Sie prüft derzeit, ob diese Tat in Zusammenhang mit den Zerstörungen am Minigolfplatz zur selben Zeit steht. Anhand der Aufnahmen der Überwachungskamera hatte ein Polizist am Sonntag einen Verdacht geäußert, wer die Täter sein könnten. Ob sich dieser Verdacht erhärtet, konnte die Polizei am Montag auf Nachfrage noch nicht sagen. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332/976-0 oder E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.