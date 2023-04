Neujahrsempfänge sind „ein bisschen in die Jahre gekommen“, findet Björn Bernhard. Der Bürggermeister der Verbandsgemeidne Zweibrücken-Land lud deshalb zum Frühlingsempfang ein. Nicht alles war anders, aber es gab Überraschungen. Am Sonntagmorgen in der Hornbacher Pirminiushalle setzte Bernhard andere Schwerpunkte als seine Vorgänger. Er konnte sogar eine Deutsche Meisterin ehren, von der kaum jemand wusste.

